Офіційно: "Мілан" розпрощався з екс-тренером "Шахтаря" після нічиєї з клубом Довбика

Звільнення екс-тренера "Шахтаря" сталося після домашньої нічиєї "россонері" з "Ромою" в 18-му турі Серії А. У цьому матчі Фонсека отримав червону картку. А "Рома" зрівняла рахунок після ефектного пасу українця Артема Довбика.

Португальський фахівець очолив "Мілан" минулого літа, підписавши трирічний контракт. Він встиг провести на чолі команди 24 матчі, в яких здобув 12 перемог та зазнав 6 поразок. Це найкоротший період до звільнення в кар'єрі Фонсеки, відколи він почав працювати на серйозному рівні. Під його керівництвом "Мілан" у Серії А набрав у 17-ти матчах 27 очок і перебуває в таблиці на 8-му місці. У Лізі чемпіонів після 6-ти турів "россонері" йдуть 12-ми.

Про наслідника португальця на чолі італійського гранда наразі офіційно не повідомляється. Проте, за даними місцевих ЗМІ, ним стане співвітчизник Фонсеки – Сержіу Консейсау.

50-річний наставник сім років тренував "Порту", з яким тричі здобував титул чемпіона Португалії та чотири рази вигравав Кубок країни. Він є рекордсменом клубу серед тренерів за кількістю трофеїв (11), ігор (379) та перемог (274).

Хто такий Паулу Фонсека

Народився в Мозамбіку, де служив його батько-військовий. Дитинство провів у португальському містечку Баррейру. На професіональному рівні найбільше грав у рідному "Баррейренсе" та "Ештрелі Амадорі".

Кар'єру тренера розпочав у 2005 році. Спершу працював із молоддю, а потім очолив скромний "Дезембру". Пізніше працював із "Одівелашем", "Піньялновенсе", "Авешем", "Пасуш де Феррейра" (двічі), "Порту" та "Брагою". З двома останніми виграв Суперкубок і Кубок Португалії відповідно.

Перед сезоном-2016/17 очолив донецький "Шахтар". Тричі тріумфував із "гірниками" в Прем'єр-лізі, здобув три Кубка та один Суперкубок України. Після "Шахтаря" очолював італійську "Рому" та французький "Лілль".

У 2018 році одружився з українкою Катериною Остроушко – тоді керівницею прес-служби президента "Шахтаря" Ріната Ахметова. Родина Фонсеки активно підтримує Україну після повномасштабного вторгнення РФ.