Офіційно: Довбик – найкращий у Серії А в березні

Вітчизняний форвард випередив в голосуванні Ніколо Бареллу з "Інтера", Люка Да Кунью з "Комо", Ніколо Фаджолі з "Фіорентини", Ріккардо Орсоліні з "Болоньї" та Умара Соле з "Удінезе". Це перше подібне досягнення для українця з моменту переходу до римського клубу.

Зазначимо, що 27-річний нападник у чотирьох березневих матчах чемпіонату Італії забив 3 голи: він розписався у воротах "Лечче", "Кальярі" та "Комо". Сумарно ж у поточному сезоні на рахунку Довбика 16 голів і 4 асисти в 40 матчах за "Рому" в усіх турнірах. Команда Клаудіо Раньєрі зараз посідає 7-ме місце в турнірній таблиці Серії А та веде відчайдушну боротьбу за право потрапити до зони єврокубків.

"Довбик продовжує рости в ногу з блискучими результатами "Роми". Три голи, забиті українським форвардом у березні, стали вирішальними в принесенні "джаллороссі" дорогоцінних очок у боротьбі за місце в майбутніх єврокубках", – обґрунтував рішення генеральний директор Серії A Луїджі Де Сієрво.

Він також наголосив, що за свій перший рік в Серії A Довбик забив вже 11 важливих голів, встановивши себе як повноцінного центрального форварда, чистого нападника з чудовою фізичною формою.

"Він який здатний займати штрафний майданчик та знаходити шлях до воріт різними рішеннями", – підкреслив голова італійської ліги.

Приз від Серії А та EA SPORTS FC футболісту вручать перед домашнім матчем з "Вероною", який пройде 19 квітня.