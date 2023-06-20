Офіційне безробіття в Україні впало до історичного мінімуму: скільки стали на облік
Рівень офіційного безробіття в Україні знизився до чергового історичного мінімуму. Станом на кінець травня лише 49,7 тисяч осіб отримували допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ.
За даними статистики, у травні 2023 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 119,2 тисячі, серед яких 85,5 тисячі - жінки. Рік тому було 311,0 тисяч безробітних.
Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 264,9 8 до 49,7 тисячі осіб.
Потреба роботодавців у працівниках заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) становить 41,3 тисячі. Навантаження одне вільне місце становить 3,0.
Нові правила
У травні в Україні набув чинності новий порядок реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу.
Тепер заяву про набуття статусу зареєстрованого безробітного або його припинення можна подати:
- - через веб-портал чи мобільний додаток;
- - шляхом особистого звернення до найближчого центру зайнятості.
Крім того, для набуття статусу необхідно надавати військово-обліковий документ.
Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів. Крім того, максимальний розмір допомоги з безробіття з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень - розмір мінімальної зарплати. Раніше в Україні сплачували 150% мінімалки. Розмір мінімальної допомоги з безробіття скорочено з 1800 до 1000 гривень.