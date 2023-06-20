Офіційне безробіття в Україні впало до історичного мінімуму: скільки стали на облік

Рівень офіційного безробіття в Україні знизився до чергового історичного мінімуму. Станом на кінець травня лише 49,7 тисяч осіб отримували допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ .

За даними статистики, у травні 2023 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 119,2 тисячі, серед яких 85,5 тисячі - жінки. Рік тому було 311,0 тисяч безробітних.

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 264,9 8 до 49,7 тисячі осіб.

Потреба роботодавців у працівниках заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) становить 41,3 тисячі. Навантаження одне вільне місце становить 3,0.

Нові правила

У травні в Україні набув чинності новий порядок реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу.

Тепер заяву про набуття статусу зареєстрованого безробітного або його припинення можна подати:

- через веб-портал чи мобільний додаток;

- шляхом особистого звернення до найближчого центру зайнятості.

Крім того, для набуття статусу необхідно надавати військово-обліковий документ.