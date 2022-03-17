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Официальный сайт "Укрзализныци" временно не работает: проводятся технические работы

"Укрзализныця" (Фото: today.ua)
Автор: Константин Широкун

Функционирование официального сайта "Укрзализныци" uz.gov.ua, сайта по продаже билетов Booking.uz.gov.ua, а также официального чат-бота во всех месенджерах будет временно ограничено до утра 18 марта из-за проведения технических работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укрзализныци".

Руководство украинских железных дорог просит по любым вопросам обращаться на горячую линию "Укрзализныци" по телефону 0 800 503 111. В компании также напоминают, что для посадки на эвакуационные рейсы с востока на запад пока приобретать билеты не нужно.

Война России против Украины продолжается 22-й день. Что происходит на фронтах и ситуация в городах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Укрзализныця