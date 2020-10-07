Официальный курс доллара на 7 октября снизился после длительного роста

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,36 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 7 октября установлен на таком уровне: 28,3639 гривен за 1 доллар (-0,037 грн). При этом курс доллара на 6 октября составляет 28,4009 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снизился впервые с начала октября.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:20 6 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копеек до 28,43 гривен за доллар, курс в покупке до 28,41 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 33,53 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 6 октября справочный курс на уровне 28,34 грн/доллар, повысив его по сравнению с 5 октября (28,40 грн).

Согласно прогнозу группы ICU, на этой неделе на валютном рынке особых колебаний не ожидается. В случае их возникновения, Национальный банк снова будет сглаживать их за счет интервенций.