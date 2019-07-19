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Официальный дилер или независимый сервис: где обслуживать авто?

Новости » Новости компаний    19.07.2019 - 12:00
Официальный дилер или независимый сервис: где обслуживать авто?

Без обслуживания не обходится ни один автомобиль, каким бы надежным он не был. Провести плановое ТО, заменить запчасти на авто или устранить поломку – владельцу машины могут потребоваться различные услуги. И каждый раз перед автомобилистом встает вопрос – какой сервис выбрать: официальный или неофициальный. Чтобы определиться, нужно оценить тонкости обслуживания авто на разных СТО.

Обслуживание авто на гарантии

Один из распространенных мифов, связанных с обслуживанием авто, гласит: в гарантийный период все ремонтные процедуры должны выполняться только у официального дилера. Иначе владельца ждет масса хлопот, вплоть до аннулирования гарантии. На практике же автомобилист имеет право сам выбирать, где он будет обслуживать машину. Но тут есть некоторые нюансы.

  • за бесплатным ремонтом можно обращаться только к официальному дилеру;
  • обслуживание в неофициальном сервисе должно выполняться согласно рекомендациям производителя;
  • официальный дилер может отказать в гарантийном ремонте, если к неисправности агрегатов, узлов или отдельных систем транспорта привело обслуживание в стороннем сервисе.

Факт того, что неисправность авто была вызвана некорректным ремонтом или дооборудованием машины  на неофициальной станции ТО, должен быть доказан официальным дилером и подтвержден результатами экспертизы. 

Официальный дилер или независимый сервис: где обслуживать авто?

Минусы сотрудничества с официальными дилерами

Обращаясь в официальные сервисы, нужно быть готовым к ряду недостатков сотрудничества с ними. Минусы можно разделить на две категории: экономического и мошеннического характера.

Экономические факторы

Обслуживание у официального дилера сопряжено с большими финансовыми затратами. Этому есть несколько объяснений:

  • стоимость ремонтных работ завышается из-за официального статуса сервиса;
  • запчасти приходиться покупать непосредственно у дилера, который часто предлагает их по цене, несопоставимой с рыночной;
  • в большинстве случаев в официальном сервисе меняют агрегаты и узлы полностью, а не ремонтируют детали, что также увеличивает стоимость услуг.

Риски обмана

При обслуживании у официальных дилеров нередко можно столкнуться с такими проявлениями недобросовестности:

  • Использование некачественных деталей. Как правило, у автовладельцев нет доступа в ремзону, поэтому они не могут проконтролировать, какие запчасти используются – обещанные оригиналы или дешевые аналоги и б/у детали. 

  • Манипуляции с дополнительными услугами. Если автомобилист технически не подкован, мастера в официальном сервисе могут навязать ему ряд бесполезных процедур для увеличения чека.

Официальный дилер или независимый сервис: где обслуживать авто?

Преимущества обслуживания на неофициальных СТО

Сотрудничество с неофициальными сервисами в большинстве случаев имеет немало принципиальных плюсов:

  • Экономия финансов. Стоимость услуг здесь существенно ниже, чем у официального дилера.

  • Отсутствие допуслуг в финальном счете. В отличие от официальных сервисов, неофициальные выполняют строго необходимый объем работ, не навязывая заказчику дополнительные услуги.

  • Оперативность обслуживания. Автовладельцу не нужно долго стоять в очереди или оставлять транспорт на несколько дней – работы на неофициальных СТО выполняются в максимально короткие сроки.

Еще одно конкурентное преимущество независимых сервисов перед официальными – возможность контролировать процесс обслуживания. Перед тем, как приступать к работе, специалисты СТО согласовывают с заказчиком тип используемых запчастей, объем работ и их стоимость. Решения без клиента не принимаются, поэтому он может быть уверен в прозрачности услуг.

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