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Официально. Гогилашвили уволен с должности замглавы МВД

Автор: Анастасия Рокитна

Александра Гогилашвили уволили с должности замглавы Министерства внутренних дела после скандала в зоне ООС. Кабмин официально опубликовал решение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал".

В распоряжении правительства указано: уволить Гогилашвили Александра Генриховича с должности заместителя министра внутренних дел Украины по собственному желанию.

Сам Гогилашвили написал на своей странице в Facebook, что признал свою вину и написал заявление об увольнении.

"Спасибо всем за работу, профессионалам, которые честно и преданно делают свое дело... Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести", - написал он.

Вместе с тем, он решил добавить, что ему "не стыдно за работу, которую мы проделали за более 2 года", но стыдно за "эмоциональность и несдержанность".

Скандал с Гогилашвили

В сети появилось видео, на котором зафиксировано, как якобы Гогилашвили на одном из блокпостов в зоне проведения операции Объединенных сил ссорится со правоохранителями, которые попросили его предоставить документы для проверки.

"Я уже три года замминистра. Три года! И грустно, что ты не знаешь. Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, друг, и тебе это приятно не будет", - говорил на видео мужчина, представлявшийся Александром Гогилашвили.

Это осудил президент Украины Владимир Зеленский и призвал Кабмин и главу МВД уволить Гогилашвили.

Напомним, ранее источник РБК-Украина сообщил, что Кабинет министров уволил заместителя главы МВД Александра Гогилашвили.

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Кабинет Министров УкраиныМинистерство внутренних дел Украины