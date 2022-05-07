Офицеров РФ перекидывают с позиций для охраны парада в Мариуполе. ГУР опубликовало список "патрульных"

Оккупанты Мариуполя настолько боятся нападения ВСУ, что перекинули офицеров с боевых позиций на их круглосуточную охрану во время парада. Для этого задействовали весь командный состав 71 мотострелкового полка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки.
"Во время личного общения оккупанты жалуются друг другу на глупость московского командования и их унижение", - говорится в сообщении.
Также разведчики опубликовали список из 208 военных командного состава полка.
В управлении напоминают, что 71 гвардейский мотострелковый полк 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 16544) дислоцируется в станице Калиновская, Чеченская республика.
Как сообщалось, ранее Главное управление разведки Минобороны опубликовало очередной список российских оккупантов, которые совершают преступления против украинцев. На этот раз были названы данные артиллеристов из Ингушетии.
Также ранее украинские разведчики обнародовали персональные данные десантников Беларуси.
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