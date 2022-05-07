Офицеров РФ перекидывают с позиций для охраны парада в Мариуполе. ГУР опубликовало список "патрульных"

Оккупанты Мариуполя настолько боятся нападения ВСУ, что перекинули офицеров с боевых позиций на их круглосуточную охрану во время парада. Для этого задействовали весь командный состав 71 мотострелкового полка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки.

"Во время личного общения оккупанты жалуются друг другу на глупость московского командования и их унижение", - говорится в сообщении.

Также разведчики опубликовали список из 208 военных командного состава полка.

В управлении напоминают, что 71 гвардейский мотострелковый полк 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 16544) дислоцируется в станице Калиновская, Чеченская республика.