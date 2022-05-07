UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Офицеров РФ перекидывают с позиций для охраны парада в Мариуполе. ГУР опубликовало список "патрульных"

Фото: ГУР опубликовало список "охранников" парада в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты Мариуполя настолько боятся нападения ВСУ, что перекинули офицеров с боевых позиций на их круглосуточную охрану во время парада. Для этого задействовали весь командный состав 71 мотострелкового полка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки.

"Во время личного общения оккупанты жалуются друг другу на глупость московского командования и их унижение", - говорится в сообщении.

Также разведчики опубликовали список из 208 военных командного состава полка.

В управлении напоминают, что 71 гвардейский мотострелковый полк 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 16544) дислоцируется в станице Калиновская, Чеченская республика.

Как сообщалось, ранее Главное управление разведки Минобороны опубликовало очередной список российских оккупантов, которые совершают преступления против украинцев. На этот раз были названы данные артиллеристов из Ингушетии.

Также ранее украинские разведчики обнародовали персональные данные десантников Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВойна в Украине