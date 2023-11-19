Офіцер з бойовим досвідом: у Вінницькій області новий військком
Вінницький ТЦК та СП отримав нового очільника. Головним вінницьким військкомом став бойовий офіцер Сергій Марценюк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницький обласний ТЦК та СП у Facebook.
Полковник Марценюк, який очолив Вінницький обласний територіальний центр комплектування, був начальником 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.
Фото: полковник Сергій Марценюк (facebook.com/Vinobltck)
Що ще відомо про нового військкома Вінницької області
Сергій Марценюк - уродженець Вінницької області, в 2004 році закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ та артилерії. Пройшов шлях від командира взводу до командира бригади.
З 2014 року він брав участь у бойових діях в зоні АТО/ООС. Там отримав поранення, а після реабілітації повернувся на фронт. З початком повномасштабного вторгнення росіян очолив 26 артилерійську бригаду імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича оперативного командування "Північ". Під керівництвом полковника Марценюка бригада однією з перших серед артилерійських бригад була нагороджена почесною відзнакою "За мужність та відвагу".
Зазначається, що Марценюка переправили в тил через загострення бойових поранень.
Чому звільняють обласних воєнкомів
Нагадаємо, після гучних корупційних скандалів в обласних військкоматах президент України Володимир Зеленський ініціював перевірки ТЦК по всій країні. За слова глави держави, правоохоронці виявили багато огидних зловживань.
Крім того, протягом останніх місяців в Україні побільшало кримінальних справ, пов'язаних зі зловживаннями у військкоматах.
У четвер, 17 серпня, Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО, яким доручили звільнити всіх начальників обласних військкоматів.
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