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Офіцер з бойовим досвідом: у Вінницькій області новий військком

Вінниця, Неділя 19 листопада 2023 13:40
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Офіцер з бойовим досвідом: у Вінницькій області новий військком Фото: Вінницький обласний ТЦК очолив полковник Сергій Марценюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вінницький ТЦК та СП отримав нового очільника. Головним вінницьким військкомом став бойовий офіцер Сергій Марценюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницький обласний ТЦК та СП у Facebook.

Полковник Марценюк, який очолив Вінницький обласний територіальний центр комплектування, був начальником 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

Офіцер з бойовим досвідом: у Вінницькій області новий військком

Фото: полковник Сергій Марценюк (facebook.com/Vinobltck)

Що ще відомо про нового військкома Вінницької області

Сергій Марценюк - уродженець Вінницької області, в 2004 році закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ та артилерії. Пройшов шлях від командира взводу до командира бригади.

З 2014 року він брав участь у бойових діях в зоні АТО/ООС. Там отримав поранення, а після реабілітації повернувся на фронт. З початком повномасштабного вторгнення росіян очолив 26 артилерійську бригаду імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича оперативного командування "Північ". Під керівництвом полковника Марценюка бригада однією з перших серед артилерійських бригад була нагороджена почесною відзнакою "За мужність та відвагу".

Зазначається, що Марценюка переправили в тил через загострення бойових поранень.

Чому звільняють обласних воєнкомів

Нагадаємо, після гучних корупційних скандалів в обласних військкоматах президент України Володимир Зеленський ініціював перевірки ТЦК по всій країні. За слова глави держави, правоохоронці виявили багато огидних зловживань.

Крім того, протягом останніх місяців в Україні побільшало кримінальних справ, пов'язаних зі зловживаннями у військкоматах.

У четвер, 17 серпня, Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО, яким доручили звільнити всіх начальників обласних військкоматів.

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