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Офіцер 3-ї штурмової розповів, в чому проблема з евакуацією загиблих роботами

13:38 03.09.2026 Чт
2 хв
Яке технічне рішення потрібне, щоб НРК могли повністю замінити піхоту в евакуації загиблих?
aimg Лев Шевченко
Офіцер 3-ї штурмової розповів, в чому проблема з евакуацією загиблих роботами Фото: НКР у школі KILLHOUSE Academy (Лев Шевченко, РБК-Україна)
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Наземні роботизовані комплекси (НРК) технічно здатні вивозити тіла загиблих з кілзони, однак серійних засобів для дистанційного завантаження тіла на платформу наразі не існує.

Про це в інтервʼю РБК-Україна заявив офіцер батальйону НРК 3 ОШБр Третього корпусу, засновник школи НРК KILLHOUSE Academy Віктор Павлов.

Чому завантаження, а не сама евакуація, є головною проблемою

За словами Павлова, НРК спроможний вивезти загиблого з небезпечної зони, але перед цим тіло потрібно завантажити на платформу. Поруч часто немає піхоти, яка могла б зробити це без ризику для власного життя, тому не лише евакуація, а й саме завантаження мають відбуватися дистанційно.

"Серійних засобів, які повністю виконують це завдання, зараз немає", – зазначив засновник школи.

У Школі НРК KILLHOUSE Academy курсанти вже опановують загальну логіку евакуаційної місії. Повноцінно відпрацьовувати дистанційне завантаження загиблого стане можливим лише тоді, коли відповідні технічні рішення стануть серійними й доступними підрозділам.

Евакуаційні місії - рідкісні й найскладніші для НРК

За словами ще одного представника школи з позивним "Брокер", евакуаційні місії виконуються значно рідше за логістичні: 95% усіх завдань НРК становить саме підвезення вантажів. Евакуація виконується рідше через складність реалізації — не всі оператори психологічно готові до таких завдань, а самі місії потребують значно більшої підготовки, ніж логістичні.

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Як раніше повідомлялося, НРК Droid TW-12.7 виробництва DevDroid отримав п'ять влучань FPV-дронів під час бойової операції, але зберіг здатність рухатися та вести вогонь. Вивести робота з ладу вдалося лише шостим влучанням.

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