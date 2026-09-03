Офіцер 3-ї штурмової розповів, в чому проблема з евакуацією загиблих роботами

Наземні роботизовані комплекси (НРК) технічно здатні вивозити тіла загиблих з кілзони, однак серійних засобів для дистанційного завантаження тіла на платформу наразі не існує.

Чому завантаження, а не сама евакуація, є головною проблемою

За словами Павлова, НРК спроможний вивезти загиблого з небезпечної зони, але перед цим тіло потрібно завантажити на платформу. Поруч часто немає піхоти, яка могла б зробити це без ризику для власного життя, тому не лише евакуація, а й саме завантаження мають відбуватися дистанційно.

"Серійних засобів, які повністю виконують це завдання, зараз немає", – зазначив засновник школи.

У Школі НРК KILLHOUSE Academy курсанти вже опановують загальну логіку евакуаційної місії. Повноцінно відпрацьовувати дистанційне завантаження загиблого стане можливим лише тоді, коли відповідні технічні рішення стануть серійними й доступними підрозділам.

Евакуаційні місії - рідкісні й найскладніші для НРК

За словами ще одного представника школи з позивним "Брокер", евакуаційні місії виконуються значно рідше за логістичні: 95% усіх завдань НРК становить саме підвезення вантажів. Евакуація виконується рідше через складність реалізації — не всі оператори психологічно готові до таких завдань, а самі місії потребують значно більшої підготовки, ніж логістичні.