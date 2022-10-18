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В Офісі президента закликали готуватися до відключень е/е та води по всій Україні

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Україна, Вівторок 18 жовтня 2022 11:06
В Офісі президента закликали готуватися до відключень е/е та води по всій Україні Фото: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко (vin.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури з боку росіян можуть привести до відключень електроенергії та води по всій Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка під час телемарафону.

"У нас критична ситуація по всій країні зараз. У нас залежить один регіон від іншого... Тому треба готуватися до того, що як електроенергії, так і водопостачання чи теплопостачання", - сказав він.

За його словами, сьогодні в результаті ракетних обстрілів постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури. "Насамперед, в Житомирській області один з об’єктів зруйнований", - сказав він та додав, в Житомирі зараз відсутні електрика та вода.

Тимошенко повідомив, що також постраждали об’єкти інфраструктури в Миколаєві та Дніпрі.

"По місту Києву було влучання в великий об’єкт енергетичної сфери. Зруйновано багато чого на цьому об’єкті. Зараз на Троєщині та в деяких районах міста відсутнє водопостачання та електропостачання", - сказав він та додав, що незабаром воду та світло відновлять.

За його словами, в Україні "у найближчому майбутньому будуть важкі часи" і можливі віялові відключення електроенергії.

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