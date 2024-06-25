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В Офісі президента України хочуть від НАТО "сильного" рішення на саміті у Вашингтоні

Фото: Ігор Жовква (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна хоче, щоб на саміті НАТО у Вашингтоні наступного місяця було ухвалено "сильне" рішення, оскільки Київ намагається досягти своєї стратегічної мети - приєднання до військового альянсу.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України з питань зовнішньої політики Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters.

Жовква дав інтерв'ю перед поїздкою до Люксембургу на зустріч Європейського Союзу, де офіційно розпочнуться переговори про вступ України, і сказав, що Київ хоче, щоб саміт НАТО завершився конкретними результатами.

"Я думаю, що цей саміт заслуговує на ухвалення сильного рішення, у тому числі щодо України. Тому що, я маю на увазі, якщо у вас не буде сильних рішень щодо України, саміт буде марним", - заявив він.

Він не уточнив, що, на його думку, спричинить таке рішення.

Зеленський, який безуспішно лобіював політичне запрошення приєднатися до альянсу на саміті у Вільнюсі минулого літа, заявив, що цьогорічний саміт має вирішити питання про запрошення Києва до членства.

Саміт у Вашингтоні

Хоча глава НАТО Єнс Столтенберг і Вашингтон заявили, що не очікують, що 32 члени альянсу на саміті 9-11 липня запросять Київ, Столтенберг заявив, що сподівається показати, що Україна наближається до членства.

Союзники обговорюють можливий текст заяви на саміті, який міг би надіслати такий сигнал, наприклад, заява про те, що шлях України до НАТО "незворотний".

"Ми заслуговуємо на тверде рішення. Будь-яке рішення НАТО приймається консенсусом. І ми все це знаємо і розуміємо, що, можливо, цього разу консенсус буде сформовано знову в останній день перед самітом", - сказав Жовква.

Жовква заявив, що початок переговорів про вступ України до ЄС став "величезним стимулом" для українців на вулицях та в окопах, оскільки найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни вирує, і кінця йому не видно.

"Люди зараз чекають на позитивні рішення в плані європейської інтеграції", - сказав він. Від сьогодні Київ вважатиме шлях до членства в ЄС незворотнім. "Зараз марно сперечатися про те, скільки часу займуть переговори чи щось ще. Це дуже важливо. Шлях до повноцінного членства, на яке заслуговує Україна... незворотний".

 

Нагадаємо, лідери 32 країн НАТО зберуться на саміт у Вашингтоні 9-11 липня. Детальніше про можливі результати читайте у матеріалі РБК-Україна "Міст замість дверей. Що Україна хоче і може отримати від саміту НАТО у Вашингтоні ".

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