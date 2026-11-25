Відповідні накази підписав виконувач обов’язків Генерального прокурора Антон Ковальський за рекомендаціями Ради прокурорів України.

Нові заступники офіційно приступили до виконання обов'язків із 25 листопада 2026 року, сьогодні їх представили керівникам структурних підрозділів ОГП під час робочої наради.

Євген Давидов працює в органах прокуратури з 2007 року. До нового призначення він очолював спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони.

Василь Гайворон має досвід роботи в прокуратурі з 2000 року. Попередня його посада - перший заступник керівника Хмельницької обласної прокуратури.

Водночас Андрія Лещенка та Віктора Логачова звільнили з адміністративних посад заступників Генпрокурора.

У відомстві уточнили, що обидва продовжать роботу в Офісі Генерального прокурора, але вже на інших посадах.

У зв’язку з ротацією найближчим часом в.о. Генпрокурора підпише новий наказ щодо розподілу обов’язків між керівництвом ОГП.