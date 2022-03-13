В Офисе президента рассказали об актуальных "зеленых коридорах" на 13 марта
В воскресенье, 13 марта, эвакуация мирного населения будет осуществляться по 10 маршрутам и будет бесплатной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.
Актуальные гуманитарные коридоры на 13 марта являются такими:
- Бердянск - Мариуполь. К городу движется колонна с гуманитарной помощью и автобусами для эвакуации на обратном пути.
- Бородянка - Песковка - Малин - Радомышль - Житомир. Автобусы отправились из Писовки.
- Світильня - Плоское - Гоголев - Красиловка - Апрельское - Бровары. Эвакуационные автобусы отправят из Броваров.
- Победа - Лукьяновка - Лукаши - Корнеевка - Недра - Садовое - Березань - Борисполь - Киев. К мирным жителям направляются автобусы из Киева.
- Большая Дымерка-Бровары. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
- Кременная - Лиман.
- Рубежное - Северодонецк - Лисичанск - Славянск.
- Попасная - Бахмут - Славянск.
- Горное - Лисичанск - Бахмут - Славянск.
- Счастье - Новоайдар - Северодонецк - Лисичанск - Славянск.