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В Офисе президента рассказали об актуальных "зеленых коридорах" на 13 марта

Автор: Артем Горовенко

В воскресенье, 13 марта, эвакуация мирного населения будет осуществляться по 10 маршрутам и будет бесплатной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.

Актуальные гуманитарные коридоры на 13 марта являются такими:

  • Бердянск - Мариуполь. К городу движется колонна с гуманитарной помощью и автобусами для эвакуации на обратном пути.
  • Бородянка - Песковка - Малин - Радомышль - Житомир. Автобусы отправились из Писовки.
  • Світильня - Плоское - Гоголев - Красиловка - Апрельское - Бровары. Эвакуационные автобусы отправят из Броваров.
  • Победа - Лукьяновка - Лукаши - Корнеевка - Недра - Садовое - Березань - Борисполь - Киев. К мирным жителям направляются автобусы из Киева.
  • Большая Дымерка-Бровары. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
  • Кременная - Лиман.
  • Рубежное - Северодонецк - Лисичанск - Славянск.
  • Попасная - Бахмут - Славянск.
  • Горное - Лисичанск - Бахмут - Славянск.
  • Счастье - Новоайдар - Северодонецк - Лисичанск - Славянск.
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Офис президентаэвакуация