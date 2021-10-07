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В Офисе президента прошло заседание рабочей группы по "Северному потоку-2"

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Киев, Четверг 07 октября 2021 20:27
В Офисе президента прошло заседание рабочей группы по "Северному потоку-2" Фото: в ОП прошло заседание рабочей группы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Офисе президента сегодня, 7 октября, прошло учредительное заседание рабочей группы по вопросам российского газопровода "Северный поток-2". Заседание провел руководитель ОП Андрей Ермак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

Рабочая группа была образована президентом Владимиром Зеленским. Ее задача - наработать предложения касательно мер по предотвращению и минимизации негативных последствий для Украины от "Северного потока-2" и других газопроводов, идущих в обход Украины.

На сегодняшнем заседании участники рабочей группы обсудили вызовы, стоящие перед Украиной на нынешнем этапе. Также обсудили алгоритм действий на ближайшую перспективу.

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Северный поток-2 Офис президента Андрей Ермак
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