В Офисе президента прошло заседание рабочей группы по "Северному потоку-2"

В Офисе президента сегодня, 7 октября, прошло учредительное заседание рабочей группы по вопросам российского газопровода "Северный поток-2". Заседание провел руководитель ОП Андрей Ермак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП .

Рабочая группа была образована президентом Владимиром Зеленским. Ее задача - наработать предложения касательно мер по предотвращению и минимизации негативных последствий для Украины от "Северного потока-2" и других газопроводов, идущих в обход Украины.

На сегодняшнем заседании участники рабочей группы обсудили вызовы, стоящие перед Украиной на нынешнем этапе. Также обсудили алгоритм действий на ближайшую перспективу.