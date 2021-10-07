В Офісі президента пройшло засідання робочої групи щодо "Північного потоку-2"
Фото: в ОП пройшло засідання робочої групи (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Офісі президента сьогодні, 7 жовтня, пройшло установче засідання робочої групи щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Засідання провів керівник ОП Андрій Єрмак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.
Робоча група була утворена президентом Володимиром Зеленським. Її завдання - напрацювати пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для України від "Північного потоку-2" та інших газопроводів, що оминають Україну.
На сьогоднішньому засіданні учасники робочої групи обговорили виклики, що постають перед Україною на нинішньому етапі. Також обговорили алгоритм дій на найближчу перспективу.