В Офисе президента прокомментировали запись разговора между Волкером, Ермаком и Джулиани

"Как и следовало ожидать, появляется всё больше свидетельств того, как именно в 2019 году Рудольф Джулиани пытался воспользоваться конспирологическими историями, которыми его под завязку "нагрузили" некоторые украинские деятели из той команды, которая была у власти в 2014-2019 годах. Максимальная ложь, разрешительные фантазии и традиционные заказные "уголовки". Именно это продавали члены известной политической команды, как например, тот же словоохотливый Юрий Луценко" , - заявил Подоляк.

По его словам, запись 40-минутного разговора между Джулиани, Куртом Волкером и Андреем Ермаком, который опубликовало CNN, состоялся ещё летом 2019 года.

"Напомню, что Андрей Борисович тогда был помощником президента именно по внешнеполитическим темам. Эта запись и ее оценка американскими журналистами чётко свидетельствуют, что это была попытка оказать на Украину деструктивное давление, основанное на фэйках и ложной убеждённости в якобы имевшем место участии украинцев и американцев в Украине в какой-то активности, направленной против США. Очевидно, что "расследование Джулиани" как чрезвычайно опасный глобальный фэйк до сих пор сильно волнует американское общественное мнение", - отмечает советник главы ОП.

Он также отметил, что главной целью Ермака в этом разговоре стала попытка вернуть Джулиани в плоскость традиционной конструктивной дипломатии.

"Вернуть его из конспирологического мира. Но даже замечания Волкера о том, что Джулиани пользуется "украинскими источниками", которые явно не заслуживают доверия, не смогли остановить намерения Джулиани. Тем не менее, Ермаку удалось выдержать линию разговора таким образом, что Украина не пересекла границу между обычной дипломатией и теневой политикой, в которую нас пытались втянуть. Дальнейший ход событий 2019 и 2020 годов доказывает, что команда Владимира Зеленского всегда придерживалась фундаментального принципа невмешательства во внутренние политические процессы в других государствах и очень чётко работает на обеспечение потребности Украины в прозрачных и партнёрских отношениях с США. Это аксиома, которая достаточно объёмно проявляется на данной записи", - резюмировал Подоляк.

Напомним, во время примерно 40-минутного разговора Джулиани неоднократно говорил Ермаку, что Владимир Зеленский должен публично объявить о расследовании возможной коррупции Байдена в Украине и заявления о том, что Украина вмешалась в выборы 2016 года, чтобы навредить Трампу (эти отдельные утверждения не соответствуют действительности).