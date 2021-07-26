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В Офисе президента прокомментировали кадровые изменения в СБУ

Автор: РБК-Украина

В Офисе президента Украины прокомментировали принятие Владимиром Зеленским кадровых решений в системе Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Михаила Подоляка.

По его словам, кадровые изменения отражают необходимость трансформации Службы безопасности.

"Чтобы больше, можно говорить об абсолютно системном подходе президента к изменениям, который сейчас происходит в наших специальных службах. Эффективность, четкое понимание новых вызовов, а главное - конкретные результаты в конкретных направлениях. Для президента принципиально - значительно активизировать работу СБУ для того, чтобы наконец поставить точку во всех контрабандных схемах. К сожалению, не видели достаточной работы службы на этом направлении в последнее время", - добавил советник главы ОП.

Также он отметил, что среди ключевых причин - необходимость подготовить СБУ к реформе, которая начнется после принятия соответствующего закона.

"Обычно после принятия любого базового закона тратятся еще минимум пол года для адаптации, подготовки изменений, каких-то процедурных моментов. Сейчас служба должна быть готова с первого дня от старта реформы - чтобы не было паузы в эффективности в новых условиях. Принятые кадровые решения отражают эту цель. Безусловно, любая трансформация - это прежде всего изменения административного состава. Нужны новые управленческие решения. Нужны большая мобильность и скорость в принятии решений. Нужны, в конечном счете, доведенные до логического завершения уголовные дела, в которых говорится о конкретных вызовах нашей национальной безопасности", - резюмировал Михаил Подоляк.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский принял ряд решений в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины.

В частности, Руслан Баранецкий освобожден от должности первого заместителя председателя СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Василий Малюк освобожден от должности первого заместителя председателя СБУ - начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Сергей Андрущенко освобожден от должности заместителя председателя СБУ и переведен на должность первого заместителя председателя СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.

Кроме того, уволены начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексей Корнейчук и Виталий Монастырецкий - с должности начальника управления СБУ в Черновицкой области.

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