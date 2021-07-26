В Офисе президента прокомментировали кадровые изменения в СБУ

По его словам, кадровые изменения отражают необходимость трансформации Службы безопасности.

"Чтобы больше, можно говорить об абсолютно системном подходе президента к изменениям, который сейчас происходит в наших специальных службах. Эффективность, четкое понимание новых вызовов, а главное - конкретные результаты в конкретных направлениях. Для президента принципиально - значительно активизировать работу СБУ для того, чтобы наконец поставить точку во всех контрабандных схемах. К сожалению, не видели достаточной работы службы на этом направлении в последнее время", - добавил советник главы ОП.

Также он отметил, что среди ключевых причин - необходимость подготовить СБУ к реформе, которая начнется после принятия соответствующего закона.

"Обычно после принятия любого базового закона тратятся еще минимум пол года для адаптации, подготовки изменений, каких-то процедурных моментов. Сейчас служба должна быть готова с первого дня от старта реформы - чтобы не было паузы в эффективности в новых условиях. Принятые кадровые решения отражают эту цель. Безусловно, любая трансформация - это прежде всего изменения административного состава. Нужны новые управленческие решения. Нужны большая мобильность и скорость в принятии решений. Нужны, в конечном счете, доведенные до логического завершения уголовные дела, в которых говорится о конкретных вызовах нашей национальной безопасности", - резюмировал Михаил Подоляк.