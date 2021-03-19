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В Офисе президента призвали прекратить конфликт в руководстве НБУ

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 16:23
В Офисе президента призвали прекратить конфликт в руководстве НБУ Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Офис президента призывает руководство Национального банка Украины отбросить личные амбиции. Должностные лица должны действовать в пределах полномочий.

об этом сообщает ОП в Facebook.

Как отмечается в сообщении, в "Офисе президента растет обеспокоенность относительно внутренних распрей в Национальном банке Украины".

"Хотя президент не может и не будет вмешиваться в любое расследование, которое продолжается, мы призываем всех соответствующих должностных лиц действовать исключительно в интересах Украины и не преследовать какие-либо личные интересы при исполнении своих обязанностей", - говорится в сообщении.

В офисе заверили, что продолжат при поддержке западных партнеров делать все необходимое, "чтобы вернуть все украденные у украинского населения средства, включительно с деньгами, связанными с ПриватБанком".

Напомним, издание Kyiv Post со ссылкой на документ Офиса генерального прокурора сообщило о том, что в отношении первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой и еще нескольких сотрудников НБУ ведется расследование по поводу государственной измены из-за сотрудничества с компанией Kroll.

Именно благодаря аудиту Kroll стало известно, что бывшие менеджеры ПриватБанка вывели миллиарды долларов из банка.

По данным издания расследование против Рожковой ведут из-за того, что НБУ поделился информацией с компаниями, которые привлекли к расследованию о выводе 5,5 млрд долларов из ПриватБанка до его национализации в 2016 году.

Комментируя расследование первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что ей неизвестно о каких-либо обвинениях в ее адрес

"Но я не удивлена информации в СМИ, поскольку сегодня уже и внутри Национального банка ведутся внутренние расследования относительно нашего сотрудничества с агентством Kroll и юридическими советниками", - написала Рожкова на своей странице в Facebook.

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