В Офисе президента призвали прекратить конфликт в руководстве НБУ
Офис президента призывает руководство Национального банка Украины отбросить личные амбиции. Должностные лица должны действовать в пределах полномочий.
об этом сообщает ОП в Facebook.
Как отмечается в сообщении, в "Офисе президента растет обеспокоенность относительно внутренних распрей в Национальном банке Украины".
"Хотя президент не может и не будет вмешиваться в любое расследование, которое продолжается, мы призываем всех соответствующих должностных лиц действовать исключительно в интересах Украины и не преследовать какие-либо личные интересы при исполнении своих обязанностей", - говорится в сообщении.
В офисе заверили, что продолжат при поддержке западных партнеров делать все необходимое, "чтобы вернуть все украденные у украинского населения средства, включительно с деньгами, связанными с ПриватБанком".
Напомним, издание Kyiv Post со ссылкой на документ Офиса генерального прокурора сообщило о том, что в отношении первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой и еще нескольких сотрудников НБУ ведется расследование по поводу государственной измены из-за сотрудничества с компанией Kroll.
Именно благодаря аудиту Kroll стало известно, что бывшие менеджеры ПриватБанка вывели миллиарды долларов из банка.
По данным издания расследование против Рожковой ведут из-за того, что НБУ поделился информацией с компаниями, которые привлекли к расследованию о выводе 5,5 млрд долларов из ПриватБанка до его национализации в 2016 году.
Комментируя расследование первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что ей неизвестно о каких-либо обвинениях в ее адрес
"Но я не удивлена информации в СМИ, поскольку сегодня уже и внутри Национального банка ведутся внутренние расследования относительно нашего сотрудничества с агентством Kroll и юридическими советниками", - написала Рожкова на своей странице в Facebook.