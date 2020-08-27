В Офисе президента отреагировали на скандал с частной компанией в "Борисполе"

Фото: Офис президента (РБК-Украина)

Сотрудница ОП, которую обвиняют в лоббировании интересов частной компании, принималась на работу администрацией Порошенко

Руслана Солтани, которая якобы причастна к лоббированию интересов частной компании в аэропорту "Борисполь", действительно, является штатным сотрудником в Офисе президента Украины. Но продолжительное время находится в декретном отпуске, и принималась на работу еще администрацией пятого президента Петра Порошенко.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили в Офисе президента.

"Госпожа Руслана Солтани действительно оформлена в Офисе президента, но уже продолжительный период времени она пребывает в декретном отпуске в соответствии с действующим законодательством Украины, поэтому своих функциональных обязанностей в ОП не выполняет. Пришла же она работать в Администрацию президента Петра Порошенко", - заявили в ОП.

Еще один собеседник в ОП заявил, что "какие именно басни Солтани рассказывала пограничникам и прочим участникам этой истории, выяснят правоохранительные органы".

"Подход для всех должен быть один - действия всех оценивать по закону. Прежних чиновников, новых, новейших - разницы нет. Виновен - отвечай. Перед законом все равны. А любителям сенсаций и громких "бабахов" важно помнить - в процессе расследования главное не выйти на самих себя. Хотя это уже какая-то тенденция", - заявили в ОП.

Напомним, сегодня Борислав Береза на своей странице в Facebook сообщил, что сотрудница ОП Руслана Солтани якобы причастна к лоббированию интересов частной компании в аэропорту "Борисполь".

По его словам, речь идет об ограничении доступа агентов ООО "Аэрохендлинг" в зону с ограниченным доступом пункта пропуска аэропорта "Борисполь".