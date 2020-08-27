В Офісі президента відреагували на скандал з приватною компанією в "Борисполі"

Фото: Офіс президента (РБК-Україна)

Співробітниця ОП, яку звинувачують у лобіюванні інтересів приватної компанії, приймалася на роботу адміністрацією Порошенко

Руслана Солтані, яка нібито причетна до лобіювання інтересів приватної компанії в аеропорту "Бориспіль", дійсно, є штатним співробітником в Офісі президента України. Але тривалий час знаходиться в декретній відпустці, і приймалася на роботу ще адміністрацією п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили в Офісі президента.

"Пані Руслана Солтані дійсно оформлена в Офісі президента, але вже тривалий період часу вона перебуває в декретній відпустці відповідно до чинного законодавства України, тому своїх функціональних обов'язків в ОП не виконує. Прийшла ж вона працювати в Адміністрацію президента Петра Порошенка", - заявили в ОП.

Ще один співрозмовник в ОП заявив, що "які саме байки Солтані розповідала прикордонникам та іншим учасникам цієї історії, з'ясують правоохоронні органи".

"Підхід для всіх повинен бути один - дії всіх оцінювати за законом. Колишніх чиновників, нових і новітніх - різниці немає. Винен - відповідай. Перед законом усі рівні. А любителям сенсацій і гучних "бабахів" важливо пам'ятати - у процесі розслідування головне не вийти на самих себе. Хоча це вже якась тенденція", - заявили в ОП.

Нагадаємо, сьогодні Борислав Береза на своїй сторінці в Facebook повідомив, що співробітниця ВП Руслана Солтані нібито причетна до лобіювання інтересів приватної компанії в аеропорту "Бориспіль".

За його словами, йдеться про обмеження доступу агентів ТОВ "Аерохендлінг" в зону з обмеженим доступом пункту пропуску аеропорту "Бориспіль".