В Офисе президента назвали "вбросами" информацию о боях в правительственном квартале

В Офисе президента не подтверждают, что бои уже идут в центре Киева в правительственном квартале. Президент в безопасности.
Об этом РБК-Украина сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Эту информацию он назвал "вбросами". Также Подоляк отметил, что президент Владимир Зеленский находится в безопасности.
Ранее ряд СМИ сообщили о звуках стрельбы возле правительственного квартала в центре Киева, где расположены Офис президента, здание правительства и Верховная рада.
Как сообщало РБК-Украина, киевские власти призвали жителей Оболонского района покинуть улицу и не выходить из дома, в связи с приближением российских диверсантов.