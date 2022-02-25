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В Офисе президента назвали "вбросами" информацию о боях в правительственном квартале

Автор: Владислав Красинский

В Офисе президента не подтверждают, что бои уже идут в центре Киева в правительственном квартале. Президент в безопасности.

Об этом РБК-Украина сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Эту информацию он назвал "вбросами". Также Подоляк отметил, что президент Владимир Зеленский находится в безопасности.

Ранее ряд СМИ сообщили о звуках стрельбы возле правительственного квартала в центре Киева, где расположены Офис президента, здание правительства и Верховная рада.

Как сообщало РБК-Украина, киевские власти призвали жителей Оболонского района покинуть улицу и не выходить из дома, в связи с приближением российских диверсантов.

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