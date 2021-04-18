В офисе Порошенко собрали 2 тысячи продуктовых наборов для людей из уязвимых групп

"Сегодня мы там, где труднее всего. Мы с нашими врачами, их пациентами. С теми, кто наименее защищен. Сегодня 12 областей и столица Украины оказались в "красной зоне", где введен режим локдауна. И это означает, что десятки тысяч людей оказались в ситуации, когда они не могут купить самое необходимое", - заявила глава комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения Марина Порошенко.

По словам Петра Порошенко, средства на продуктовые наборы, как и в прошлом году, собирают с помощью Благотворительного фонда Порошенко и ОО "Справа громад".

"Первые две тысячи наборов пойдут в Одессу и Львов. В следующее воскресенье будет пять тысяч. Мы очень хотим, чтобы люди, которые оказались в одиночестве, получили подарки для того, чтобы вернуть веру в Украину. Мы, украинцы, когда объединимся, можем давать отпор Путину и стране-агрессору. Мы можем защитить от некомпетентности власти при преодолении пандемии, спасти жизни людей, которые получают от нас кислородные концентраторы. Потому что раньше получали средства защиты, тесты, очки, костюмы, рентген аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких и многое другое", - отметил Порошенко.

В ближайшие дни, по его словам, такие продуктовые наборы начнут собирать и для жителей Киева.

Напомним, в прошлом году силами волонтеров Фонда Порошенко и компании Roshen более 50 тысяч продуктовых наборов получили люди по всей Украине.

Кроме того, Фонд Порошенко совместно с волонтерами с начала пандемии передали в больницы свыше 157 тысяч штук защитных костюмов, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы свыше 50 аппаратов ИВЛ Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Сейчас Фонд совместно с волонтерами передает в больницы и амбулатории кислородные концентраторы. Более ста аппаратов уже доставлены в медучреждения. Всего с начала пандемии у Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 миллионов гривен