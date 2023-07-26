Офіс президента запевнив у готовності боротись із нелегальним ринком сигарет, - топ-менеджер Philip Morris

Старший віце-президент із зовнішніх зв’язків Philip Morris Грегуар Вердо заявив, що Офіс президента України запевнив компанію у готовності боротись із нелегальним ринком сигарет, який зараз дуже великий в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Вердо NV .

"Ми вважаємо, що зростання обсягів нелегальної торгівлі відбулося через збільшення частки контрафактних сигарет. Тривожна тенденція: за нашими внутрішніми оцінками, кожна третя нелегальна пачка є підробкою брендів чотирьох міжнародних тютюнових компаній, які працюють в Україні. Ми підтримуємо зусилля, спрямовані на виявлення та припинення діяльності таких виробників контрафакту", - наголосив старший віце-президент із зовнішніх зв’язків Philip Morris.

Водночас скорочення частки нелегального ринку можливе лише за умови системної боротьби з нелегальною торгівлею на всіх рівнях, додав Вердо.

"Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев поставив за мету скоротити частку нелегальних сигарет до рівня не більше 5% вже до кінця цього року. Зі свого боку ми вітаємо заявлену ціль і готові співпрацювати та підтримувати українську державу в цьому прагненні", - наголосили в компанії.

Також він зазначив, що поки компанія не може відновити діяльність на фабриці у Харкові через воєнні дії, але в Philip Morris прийняли рішення інвестувати в запуск нового підприємства у Львівській області.

"Ми в Philip Morris хочемо бути однією з перших транснаціональних корпорацій, які інвестуватимуть в Україну. Оскільки ми віримо в країну, її народ і майбутнє, ми думаємо насамперед не про страхування ризиків, а про те, щоб розпочати роботу на новій фабриці якомога швидше", - додав Грегуар Вердо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що KPMG оцінила, що Україна лише у 2022 році втратила податкових надходжень від незаконної торгівлі сигаретами на суму понад 26 млрд грн.

Відповідно до звіту KMPG, від нелегальних сигарет, які вироблені або експортовані з України, страждають Польща, Франція, Естонія, Німеччина та Італія.

Водночас скорочення частки нелегального ринку можливе лише за умови системної боротьби з нелегальною торгівлею на всіх рівнях, додав Вердо.