Офис генпрокурора открыл дело из-за подрыва терминала ДАП с бойцами ВСУ

Офис генерального прокурора открыл дело по факту подрыва вооруженными формированиями Российской Федерации здания Донецкого аэропорта с украинскими военными в 2015 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Сообщается, что было открыто дело по фактам нарушения законов и обычаев войны, сопряженные с умышленным убийством (ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

"Было установлено, что в действиях боевиков и их главарей имеются признаки вероломства, что прямо запрещено статьей 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что 20 января 2015 боевики запросили у военнослужащих ВС Украины, которые обороняли ДАП, прекращение огня якобы с целью эвакуации погибших и раненых с поля боя. А на самом деле действовали с целью получения военного превосходства и скрытого ведения боевых действий. Находясь в районе позиций подразделений ВС Украины, установили взрывчатку на элементы конструкции нового терминала аэропорта. После окончания перемирия боевики, подконтрольные ВС РФ, взорвали конструктивные элементы терминала, в результате чего бетонные перекрытия и потолок во многих секциях здания обвалилась, погребая под собой украинских защитников. Это второй зарегистрирован факт относительно вероломства после Иловайской трагедии.

Ранее РБК-Украина писало, что Офис генерального прокурора открыл уголовное дело по фактам обстрелов боевиками жилых домов на территории Донецкой области. В результате обстрелов в сентябре 2019 года ранения получили четверо мирных граждан.

Также сообщалось, что главарю незаконных вооруженных формирований "ЛНР" сообщили о подозрении в совершении нарушения законов и обычаев ведения войны.