Офис генпрокурора открыл дело из-за обстрелов на Донбассе

Офис генерального прокурора открыл уголовное дело по фактам обстрелов боевиками жилых домов на территории Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Сообщается, что прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта открыли дело по ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

"Указанное является результатом обработки очередного доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с соблюдением прав человека в Украине за период с 16 августа по 15 ноября 2019 года. Так, в результате обстрелов, которые состоялись в сентябре 2019 года, трое мужчин получили осколочные ранения во время тушения пожара, одному из них ампутировали руку. Еще одна женщина получила ранения в собственном дворе", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Осуществление досудебного расследования поручено следователям Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 января в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военный. Всего боевики девять раз нарушали режим прекращения огня.

Также сообщалось, что на Донбассе 12-летний ребенок получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета. Парня доставили в больницу с осколочными ранениями лица.