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Офис генпрокурора объявил подозрение еще одному главарю "ЛНР"

Новости » Происшествия     08.05.2020 - 12:59
Офис генпрокурора объявил подозрение еще одному главарю "ЛНР"
Иллюстративное фото (dnr-news.com)

Боевика подозревают в нарушении законов и обычаев войны

Еще одному главарю самопровозглашенной "Луганской народной республики" объявили подозрение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что подозрение объявлено по статье "нарушение законов и обычаев войны". По данным следствия, боевик с июня 2014 организовал систематическое задержание проукраински настроенных лиц и их дальнейшее содержание в нечеловеческих условиях на протяжении длительного времени.

"После задержания они попадали в подвальные помещения Луганской облгосадминистрации, где, в том числе, подозреваемый организовал место массового содержания захваченного гражданского населения, применения к ним физического насилия и пытки", - говорится в сообщении.

Следствие установило десятки человек, которые находились в застенках так называемой "военной комендатуры ЛНР" и к которым применялись пытки.

Отметим, так называемую "комендатуру ЛНР" возглавляет Сергей Грачев.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис генпрокурора сообщил о подозрении так называемому "министру топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР" Павлу Мальгину, а также объявил его в розыск. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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