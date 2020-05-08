ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Офіс генпрокурора оголосив підозру ще одному ватажку "ЛНР"

Новини » Надзвичайні події     08.05.2020 - 12:59
Офіс генпрокурора оголосив підозру ще одному ватажку "ЛНР"
Ілюстративне фото (dnr-news.com)

Бойовика підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни

Ще одному ватажку самопроголошеної "Луганської народної республіки" оголосили підозру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що підозру оголошено за статтею "порушення законів і звичаїв війни". За даними слідства, бойовик з червня 2014 організував систематичне затримання проукраїнськи налаштованих осіб та їх подальше утримання в нелюдських умовах протягом тривалого часу.

"Після затримання вони потрапляли в підвальні приміщення Луганської облдержадміністрації, де, зокрема, підозрюваний організував місце масового утримання захопленого цивільного населення, застосування до них фізичного насильства та катування", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило десятки людей, які перебували в катівнях так званої "військової комендатури ЛНР" і до яких застосовувалися тортури.

Зазначимо, так звану "комендатуру ЛНР" очолює Сергій Грачов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора повідомив про підозру так званому "міністру палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР" Павлу Мальгіну, а також оголосив його в розшук. Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Кулеба: канал по лінії Єрмак - Козак дозволяє шукати рішення щодо Донбасу
Новини України ДонбасЛНРподозрение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся