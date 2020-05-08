Офіс генпрокурора оголосив підозру ще одному ватажку "ЛНР"

Ілюстративне фото (dnr-news.com)

Бойовика підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни

Ще одному ватажку самопроголошеної "Луганської народної республіки" оголосили підозру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що підозру оголошено за статтею "порушення законів і звичаїв війни". За даними слідства, бойовик з червня 2014 організував систематичне затримання проукраїнськи налаштованих осіб та їх подальше утримання в нелюдських умовах протягом тривалого часу.

"Після затримання вони потрапляли в підвальні приміщення Луганської облдержадміністрації, де, зокрема, підозрюваний організував місце масового утримання захопленого цивільного населення, застосування до них фізичного насильства та катування", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило десятки людей, які перебували в катівнях так званої "військової комендатури ЛНР" і до яких застосовувалися тортури.

Зазначимо, так звану "комендатуру ЛНР" очолює Сергій Грачов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора повідомив про підозру так званому "міністру палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР" Павлу Мальгіну, а також оголосив його в розшук. Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.