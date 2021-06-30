Офис генпрокурора будет просить продлить домашний арест Медведчука

В мае Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку, отправив его под круглосуточный домашний арест. Офис генпрокурора будет просить продлить домашний арест политика.
Об этом сообщили РБК-Украина в Офисе генпрокурора, говорится в материале "Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти".
Прокурор будет ходатайствовать о продлении сроков расследования дела и домашнего ареста, истекающих 10 июля, сообщили в ОГУ.
Адвокат нардепа, которого подозревают в госизмене, Богдан Коваль не исключает, что в ближайшем будущем защита обратится в украинский суд с просьбой отменить подозрение, предъявленное Медведчуку.
На данный момент подозреваемый, по словам адвоката, "полностью соблюдает все условия домашнего ареста".
Как писало РБК-Украина, вчера Печерский райсуд отклонил ходатайство прокуратуры о взятии Медведчука под стражу с правом внесения залога. Нардепа решили отправить под круглосуточный домашний арест, возложив на него обязательства.
Сторона обвинения просила суд отправить парламетария в СИЗО до 10 июля с правом залога в размере 300 млн гривен.
В прокуратуре также отмечали, что в случае доказательства вины Медведчуку будет грозить до 15 лет тюрьмы.