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ОЕСР високо оцінила реформу децентралізації в Україні

НовиниПолітика    15.06.2018 - 12:11
Фото: ОЕСР (facebook.com_minfin.com.ua)
Фото: ОЕСР (facebook.com_minfin.com.ua)

Кабмін і ОЕСР підписали угоду про продовження співпраці

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у своєму звіті високо оцінила темпи впровадження реформи децентралізації в Україні. Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

"За 4 роки впровадження реформи відбулися великі зрушення у бік модернізації підходу до державного управління територіями, покращення надання публічних послуг на місцях, проведення фінансової децентралізації, зростання темпів об’єднання громад", - зазначається у звіті ОЕСР "Підтримка децентралізації в Україні".

У свою чергу віце-прем’єр-міністр – голова Мінрегіону Геннадій Зубко наголосив, що децентралізація є найуспішнішою з усіх впроваджуваних в Україні реформ.

"Сьогодні реформа децентралізації набрала високий темп. Вона вже кардинально змінила країну - ментальність, систему управління і якість надання послуг. Тому для нас важливі "маркери" від наших європейських колег, їх експертна оцінка та рекомендації щодо процесу її впровадження", - сказав віце-прем'єр.

Крім того, у п'ятницю, 15 червня, було підписано угоду про продовження співпраці в рамках меморандуму між урядом України та ОЕСР.

Нагадаємо, глава Представництва Євросоюзу (ЄС) в Україні Х'юг Мінгареллі у травні заявив, що реформа децентралізації в Україні є однією з найбільш успішних.

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Теги публікації: Министерство регионального развития и строительства, Геннадій Зубко, децентралізація, ОЭСР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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