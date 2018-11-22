ОЭСР снизила прогноз роста мировой экономики

Фото: ОЭСР (wikipedia.org)

В ближайшие годы рост будет высоким, но несколько ниже, чем в 2018 году

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз роста мирового ВВП в 2019 году с 3,7% до 3,5%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый обзор организации.

При этом ОЭСР прогнозирует рост мировой экономики в 2020 году также на 3,5%.

Ухудшение прогноза на 2019 год отражеют ухудшение перспектив на развивающихся рынках, таких как Турция, Аргентина и Бразилия, в то время как дальнейшее замедление в 2020 году будет отражением событий в странах с развитой экономикой, в частности замедления торговли и сокращения фискальных стимулов.

В ОСЭР считают, что торговая война между США и Китаем приведет к сокращению мирового ВВП к 2021 году на 0,5%, в том числе на 0,8% в США и на 1% в Китае.

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Напомним, в октябре 2018 года Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту мировой экономики в 2018-2019 годах с 3,9% до 3,7%. Однако, как отмечается в обзоре, "эти темпы превышают уровень любого года за период 2012‒2016 годов".

Отметим, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост мирового ВВП в 2018 году на 3,3% и на 3,1% в 2019 году.