ОЕСР знизила прогноз зростання світової економіки

Фото: ОЕСР (wikipedia.org)

В найближчі роки зостання буде високим, але трохи нижче, ніж у 2018 році

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) знизила прогноз зростання світового ВВП в 2019 році з 3,7% до 3,5%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий огляд організації.

При цьому ОЕСР прогнозує зростання світової економіки у 2020 році також на 3,5%.

Погіршення прогнозу на 2019 рік відображає погіршення перспектив на ринках, що розвиваються, таких як Туреччина, Аргентина та Бразилія, в той час як подальше уповільнення в 2020 році буде віддзеркаленням подій у країнах з розвиненою економікою, зокрема уповільнення торгівлі та скорочення фіскальних стимулів.

В ОЕСР вважають, що торгова війна між США і Китаєм призведе до скорочення світового ВВП до 2021 року на 0,5%, в тому числі на 0,8% у США і на 1% в Китаї.

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Нагадаємо, в жовтні 2018 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз по зростанню світової економіки в 2018-2019 роках з 3,9% до 3,7%. Однак, як відзначається в огляді, "ці темпи перевищують рівень будь-якого року за період 2012-2016 років".

Зазначимо, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує зростання світового ВВП в 2018 році на 3,3% і на 3,1% в 2019 році.