Одразу два за день. В Київській області нові температурні рекорди

"4 листопада 2023 року на Метеорологічній станції Баришівка зафіксовані нові рекорди", - йдеться в повідомленні.

Два рекорди

Так, середня добова температура повітря в цей день склала +12.9°С. Попередній рекорд був зафіксований у 2019 році - +12.5°С.

Крім тоого, максимальна добова температура повітря склала +16.1°С. Попередній рекорд був зафіксований у 1996 році - +15.0°С.

Нагадаємо, 22 жовтня, у Київській області було встановлено новий температурний рекорд. Він побив показник 88-річної давнини.

Крім того, 28 жовтня у Києві було побито рекорд максимальної швидкості вітру. Цього дня вона досягла рекордних 20 м/с, повторивши попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 1969 році. Крім того, 30 жовтня у Києві максимальна температура повітря після полудня досягла +20,6 °С, що теж стало рекордом.