UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Одразу два за день. В Київській області нові температурні рекорди

Фото: рекорди погоди у Київській області встановлено 4 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

4 листопада в Київській області був встановлені нові температурні рекорди. Вони побили показники 4-річної та 27-річної давнини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

"4 листопада 2023 року на Метеорологічній станції Баришівка зафіксовані нові рекорди", - йдеться в повідомленні.

Два рекорди

Так, середня добова температура повітря в цей день склала +12.9°С. Попередній рекорд був зафіксований у 2019 році - +12.5°С.

Крім тоого, максимальна добова температура повітря склала +16.1°С. Попередній рекорд був зафіксований у 1996 році - +15.0°С.

Нагадаємо, 22 жовтня, у Київській області було встановлено новий температурний рекорд. Він побив показник 88-річної давнини.

Крім того, 28 жовтня у Києві було побито рекорд максимальної швидкості вітру. Цього дня вона досягла рекордних 20 м/с, повторивши попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 1969 році. Крім того, 30 жовтня у Києві максимальна температура повітря після полудня досягла +20,6 °С, що теж стало рекордом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода в Києві