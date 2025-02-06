Одразу битимуть пенальті: УЄФА готує революцію у правилах для Ліги чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Таке рішення має зменшити навантаження на гравців та знизити щільність календаря для провідних клубів. Пропозиція отримала підтримку від різних зацікавлених сторін, включаючи профспілки гравців.

Розширення основного етапу Ліги чемпіонів та додаткові турніри, такі як Клубний чемпіонат світу ФІФА, посилили навантаження на команди. Скасування додаткового часу може також бути привабливим для телетрансляторів завдяки скороченню тривалості матчів.

Ця ідея слідує за попереднім рішенням УЄФА про скасування додаткового часу в Суперкубку, починаючи з 2023 року. Для впровадження нової зміни у правилах необхідне відповідне рішення Виконавчого комітету УЄФА.

Зміна у правилах, ймовірно, відбудеться не раніше завершення поточного циклу телевізійних прав на ЛЧ. Нинішні угоди з мовниками діють до 2027 року.

Зазначимо, що минулого сезону лише три матчі Ліги чемпіонів, починаючи зі стадії 1/8 фіналу, дійшли до овертаймів. А в сезоні-2022/23 додаткового часу не знадобилося в жодній грі.