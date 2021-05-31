В одной из воинских частей погиб боец ВМС, обстоятельства устанавливаются
В одной из воинских частей трагически погиб боец Военно-морских сил Украины. На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства его гибели.
Об этом говорится в сообщении ВМС Украины в Facebook.
"30 мая, в одной из воинских частей ВМС ВС Украины произошел трагический случай гибели военнослужащего. Сейчас по факту гибели правоохранительными органами проводятся следственные действия с целью предоставления правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в воинской части проводится служебная проверка.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе в служебном кабинете застрелился из табельного оружия офицер-пограничник. Госпогранслужба подтвердила информацию, предварительная версия причин смерти - суицид.
А в начале апреля застрелился военный-контрактник в учебном центре "Десна" в Черниговской области. По данным полиции, он выстрелил себе в голову из автомата АК-74. Боец 1996 года рождения в подразделении характеризовался как тихий, спокойный и не конфликтный. Причина такого поступка не известна.