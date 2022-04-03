Одной из стран-гарантов безопасности Украины может стать Ирландия

"Нам нужны гарантии безопасности от ведущих государств, и РФ понимает, что у нас могут быть противоречия по поводу той или иной страны. Но среди ключевых стран-гарантов могут быть как члены НАТО, также и внеблоковые. Речь идёт о ключевых игроках, мы рассматриваем ключевых игроков мира. Но ещё раз скажу: мы хотим видеть гарантами те страны, которые готовы присоединиться к процессу открыто. Кроме США, Великобритании, Германии, Франции, Турции. Почему я назвал этот список? Это ещё не все. Мы бы хотели, чтобы Китай присоединился к нему. Я знаю про Израиль и Ирландию", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что он говорит пока только о тех странах, которые готовы выступить гарантами безопасности Украины, или же о тех, с которыми удается найти общий язык в этом вопросе. Президент считает, что Россия также должна присутствовать в этом соглашении, потому что она непосредственно является стороной войны.