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В одной из деревень Италии вакцинировали 104% населения, - The Guardian

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Палаццо Адриано, Суббота 27 ноября 2021 13:02
В одной из деревень Италии вакцинировали 104% населения, - The Guardian Фото: в одном из сел Италии вакцинировали 104% населения (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В сицилийской деревне Палаццо Адриано заявили о 104% вакцинации жителей. Вместе с тем, большинство уже забронировали или получили третью прививку от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Указано, что эта цифра отчасти "является статистической прихотью", ведь уровни вакцинации рассчитываются итальянскими органами здравоохранения для официального населения города или села и теоретически могут вырасти более 100%, если туда попадет достаточное количество нерезидентов,

"Это кажется невозможной статистикой. Но на самом деле жители, которые живут в нашем поселке, хотя они не являются официальными жителями, и другие люди, которые живут в соседних селах, также были вакцинированы", - говорится в сообщении.

Известно, что в селе проживает около 2100 человек.

Как рассказывает местная власть, для проведения кампании вакцинации в селе "максимально использовались человеческие связи".

"По крайней мере по одному представителю от каждой семьи в селе ежедневно проходит через Главную площадь...Все, что нужно сделать - это проинформировать всех, кого встречаешь, напомнить о вакцинации", - рассказал мэр Николо Грана.

По его словам, когда по поводу COVID-вакцин возникли опасения, местные власти создали группу в WhatsApp из сотен жителей, чтобы обсудить все вопросы.

"В этой группе мы ответили на фейковые новости и заверили людей в безопасности вакцин", - добавил Грана.

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Италия Вакцина от коронавируса
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