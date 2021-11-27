У сицилійському селі Палаццо Адріано заявили про 104% вакцинацію мешканців. Разом з тим, більшість вже забронювали або отримали третє щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Вказано, що ця цифра частково є статистичною примхою, адже рівні вакцинації розраховуються італійськими органами охорони здоров'я для офіційного населення міста чи села і теоретично можуть зрости понад 100%, якщо туди потрапить достатня кількість нерезидентів,

"Це здається неможливою статистикою. Але насправді мешканці, які живуть у нашому селищі, хоча вони не є офіційними жителями, та інші люди, які живуть у сусідніх селах, також були вакциновані", - йдеться в повідомленні.

Відомо, зо у селі проживає близько 2100 людей.

Як розповідає місцева влада, для проведення кампанії вакцинації у селі "максимально використовувалися людські зв'язки".

"Принаймні по одному представнику від кожної родини у селі щодня проходить через головну площу...Все, що потрібно зробити - це поінформувати всіх, кого зустрічаєш, нагадати про вакцинацію", - розповів мер Ніколо Грана.

За його словами, коли з приводу COVID-вакцин виникли побоювання, місцева влада створила групу в WhatsApp із сотень жителів, щоб обговорити всі питання.

"У цій групі ми відповіли на фейкові новини та запевнили людей у ​​безпеці вакцин", - додав Грана.