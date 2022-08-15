Только в одной части Украины без дождей: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня, 15 августа почти по всей территории ожидаются дожди. Только днем на востоке осадков не прогнозируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня местами кратковременные дожди, грозы, только в восточных областях днем без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/сек. Местами до +36 градусов жары.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, 5-10 м / с. Столбики термометра ночью составят +18 +20 градусов, а днем +26 +28.