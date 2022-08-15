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Только в одной части Украины без дождей: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине будет дождливой почти во всех регионах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 15 августа почти по всей территории ожидаются дожди. Только днем на востоке осадков не прогнозируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня местами кратковременные дожди, грозы, только в восточных областях днем без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/сек. Местами до +36 градусов жары.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +16 +19, днем +26 +29 градусов;
  • на западе ночью +14 +18 градусов, а днем +24 +31;
  • в восточных областях ночью +18 +21, днем +33 +36 градусов;
  • на юге страны ночью +17 +21 градус, а днем +27 +34;
  • в центральных областях ночью +16 +20, днем +26 +31 градус.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, 5-10 м / с. Столбики термометра ночью составят +18 +20 градусов, а днем +26 +28.

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Погода в Украине