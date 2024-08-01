В одному з регіонів Німеччини не видаватимуть документи чоловікам з України

У німецькій федеральній землі Гессен українським чоловікам призовного віку не будуть видавати документ для поїздок за кордон. Він замінює закордонний паспорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Міністерство праці та соціальних справ Гессену надало відповідну відповідь 31 липня на запит депутатської фракції правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".
"Відомства у справах іноземців Гессену, як правило, не видаватимуть українським чоловікам мобілізаційного віку німецькі посвідчення, що замінюють документи для поїздок за кордон. Вони здатні поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби", - зазначають у міністерстві.
У Гессені проживає близько 20 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 60 років. У міністерстві також додали, що заохочування чоловіків до повернення в Україну та участі у захисті від російської агресії є "зрозумілими інтересами України".
Варто додати, що німецькі проїзні документи можуть замінювати закордонні паспорти і видаються іноземцям в особливих випадках. Їх видають особам, які можуть довести, що не можуть отримати паспорт або не мають його. Кожне подібне рішення ухвалюється індивідуально.
Нагадаємо, навесні 2024 року уряд обмежив надання адміністративних послуг за кордоном для чоловіків призовного віку. Це рішення було ухвалено через новий закон про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня.
На початку червні уряд ухвалив постанову, згідно з якою українські чоловіки призовного віку не зможуть отримати паспорт за кордоном без військово-облікових документів.
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