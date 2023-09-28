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В одному з районів Києві ввели карантин: у чому причина

Київ, Четвер 28 вересня 2023 08:19
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В одному з районів Києві ввели карантин: у чому причина Фото: в одному з районів Києві ввели карантин (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Спалах африканської чуми свиней зафіксували в одному з районів Києва. Там ввели карантин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Спалах африканської чумки свиней зафіксували на території лісопаркового господарства "Конча-Заспа".

У зв'язку з цим Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при КМДА на частині території Голосіївського району Києва оголосила карантин. Він діє з 27 вересня 2023 року. Карантин можуть зняти через 40 діб.

У зоні захисту заборонено:

  • торгівлю на ринках свинями та продуктами з них, крім отриманих на підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності ветеринарних документів,
  • виставки, ярмарки чи базари пов’язані із пересуванням та скупченням тварин.

Також КМДА анонсує можливі обходи в приватному секторі для виявлення хворих чи загиблих свиней.

Карантин через COVID-19

Нагадаємо, з 1 липня в Україні офіційно скасували карантин у зв’язку з пандемією COVID-19. Карантин тривав понад три роки.

При цьому у Міністерстві охорони здоров'я попередили, що COVID-19 перейшов до категорії сезонних захворювань, але все ще залишається небезпечним для українців.

Фахівці зазначають, що зростання захворюваності на грип та COVID-19 може припасти на жовтень.

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Карантин Київ КМДА
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