В одному з районів Києві ввели карантин: у чому причина
Спалах африканської чуми свиней зафіксували в одному з районів Києва. Там ввели карантин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
Спалах африканської чумки свиней зафіксували на території лісопаркового господарства "Конча-Заспа".
У зв'язку з цим Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при КМДА на частині території Голосіївського району Києва оголосила карантин. Він діє з 27 вересня 2023 року. Карантин можуть зняти через 40 діб.
У зоні захисту заборонено:
- торгівлю на ринках свинями та продуктами з них, крім отриманих на підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності ветеринарних документів,
- виставки, ярмарки чи базари пов’язані із пересуванням та скупченням тварин.
Також КМДА анонсує можливі обходи в приватному секторі для виявлення хворих чи загиблих свиней.
Карантин через COVID-19
Нагадаємо, з 1 липня в Україні офіційно скасували карантин у зв’язку з пандемією COVID-19. Карантин тривав понад три роки.
При цьому у Міністерстві охорони здоров'я попередили, що COVID-19 перейшов до категорії сезонних захворювань, але все ще залишається небезпечним для українців.
Фахівці зазначають, що зростання захворюваності на грип та COVID-19 може припасти на жовтень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.