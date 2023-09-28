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В одном из районов Киева ввели карантин: в чем причина

Киев, Четверг 28 сентября 2023 08:19
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В одном из районов Киева ввели карантин: в чем причина Фото: в одном из районов Киева ввели карантин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали в одном из районов Киева. Там был введен карантин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Вспышку африканской чумки свиней зафиксировали на территории лесопаркового хозяйства "Конча-Заспа".

В связи с этим Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при КГГА на части территории Голосеевского района Киева объявила карантин. Он действует с 27 сентября 2023 года. Карантин могут снять через 40 дней.

В зоне защиты запрещено:

  • торговлю на рынках свиньями и продуктами из них, кроме полученных на предприятиях, имеющих эксплуатационное разрешение, при наличии ветеринарных документов,
  • выставки, ярмарки или базары связаны с передвижением и скоплением животных.

КГГА анонсирует возможные обходы в частном секторе для выявления больных или погибших свиней.

Карантин через COVID-19

Напомним, с 1 июля в Украине официально отменили карантин в связи с пандемией COVID-19. Карантин длился более трех лет.

При этом в Министерстве здравоохранения предупредили, что COVID-19 перешел в категорию сезонных заболеваний, но все еще остается опасным для украинцев.

Специалисты отмечают, что рост заболеваемости гриппом и COVID-19 может припасть на октябрь.

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