В одному з районів Києва до ранку закликали не користуватись водою: що сталося

Раніше РБК-Україна розповідало, що на тлі забруднення води у річках Сейм та Десна у Києві стали приділяти більше уваги контролю за якістю води. Співробітники "Київводоканалу" спільно з міською владою, Міндовкіллям та Держводагенством слідкують за якістю води. У випадку разі надзвичайних ситуацій у столиці буде впроваджено чіткий та заздалегідь підготовлений план реагування.

Також ми писали, що жителі Сумської області почали отримувати фейкові повідомлення нібито від імені ДСНС про "серйозні перебої" з електро- та водопостачанням через російські авіаудари. У цих електронних листах стверджується, що електрики та води "не буде" протягом трьох тижнів, а мешканців закликають придбати все необхідне для виживання в екстрених умовах. Центр протидії дезінформації повідомив, що після перевірки інформації в ДСНС з'ясувалося, що листи є неправдивими, а розсилку українське відомство не здійснювало.

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