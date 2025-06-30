На одному з островів Києва просів грунт під будинком: мешканці звинувачують "Ковальську"

За словами Людмили Понегової, у дворі будинку якої і сталася НП, провалля спочатку з’явилося під її ґанком і швидко почало розростатися - тепер під загрозою опинився сам фундамент будинку.

З словами місцевих мешканців, причина - в безперервному намиві піску неподалік, який здійснює компанія "Ковальська". Попри численні звернення до Міндовкілля, Держекоінспекції, поліції та урядової гарячої лінії, роботи не лише не припиняються - вони тривають цілодобово.

Реакція поліції та ДСНС

Сьогодні, 30 червня, на місце інциденту мешканці викликали поліцію. Правоохоронці прибули, однак, за словами свідків, відмовилися відкривати кримінальне провадження, нібито через відсутність експертного висновку щодо причин провалу.

Звернення також зафіксувала служба ДСНС, утім офіційного коментаря щодо ситуації наразі не надала.

"Ми зафіксували подію, поліція приїхала, але сказала, що без висновку експертів не можуть порушити справу. Вони лише видали номер звернення. Водна поліція взагалі відмовилась, сказала, що це не їхня компетенція", - розповіла мешканка Лідія, яка допомагала фіксувати подію.

Не знають, як жити далі у власних будинках

Людмила Понегова зізнається, що не знає, як далі жити у власному будинку, адже їй страшно за свою безпеку та безпеку оселі.

"Я сьогодні виходжу з дому, а в мене біля сходів утворилась вирва. Глибока, лопата заходить, і її не видно. Вона пішла під сходи, і вони в мене тепер тримаються на чесному слові. Глибина сантиметрів 90, ширина метр двадцять. І воно розширюється. Я не знаю, що робити. Може, далі під сам будинок піде. Я боюся. Мені погано стало, коли я це побачила. А яка гарантія, що завтра не провалиться ще глибше?" - зазначає Людмила.