У Польщі знайшли мертвим українця: поліція з'ясовує обставини

У суботу, 10 травня, співробітники одного з міських готелів звернулися до поліції після того, як у одному з номерів були виявлені два тіла.

Як з’ясували слідчі, одним із загиблих виявився 58-річний громадянин України, який проживав у цьому номері впродовж останніх двох років.

Особу другого чоловіка поки що не вдалося встановити, але попередньо відомо, що йому також приблизно 58 років.

За словами речника воєводської поліції Катажини Цісло, на цьому етапі розслідування не виключено, що один з чоловіків став жертвою вбивства, а інший міг накласти на себе руки.

Обставини смерті та точний час загибелі встановлюють експерти судово-медичної експертизи.