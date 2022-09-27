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В одном из детских интернатов Львовской области зафиксирована вспышка дифтерии

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Львов, Вторник 27 сентября 2022 13:44
В одном из детских интернатов Львовской области зафиксирована вспышка дифтерии Фото: в одном из детских интернатов Львовской области зафиксирована вспышка дифтерии (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В одном из детских домов-интернатов Львовской области, где также находятся люди, которые имеют инвалидность с дества, зафиксирована вспышка дифтерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья.

"При проведении планового профилактического обследования подопечных интерната были выявлены у 7 из них признаки начальной стадии дифтерии. Все они госпитализированы во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу", - рассказали в ведомстве.

Специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней провели отбор материала для бактериологического обследования у 165 контактных лиц. Также идет изучение их вакцинального статуса.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Дифтерия – это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Для него характерно местное фибринозное воспаление (преимущественно слизистых ротоглотки) и явления общей интоксикации с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем, почек.

Напомним, в Украине за минувшую неделю выявили 44 137 случаев заболевания коронавирусом. За неделю эта цифра выросла почти на 7,5 тысяч.

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Дифтерия Львовская область
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