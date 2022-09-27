В одном из детских интернатов Львовской области зафиксирована вспышка дифтерии

В одном из детских домов-интернатов Львовской области, где также находятся люди, которые имеют инвалидность с дества, зафиксирована вспышка дифтерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья .

"При проведении планового профилактического обследования подопечных интерната были выявлены у 7 из них признаки начальной стадии дифтерии. Все они госпитализированы во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу", - рассказали в ведомстве.

Специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней провели отбор материала для бактериологического обследования у 165 контактных лиц. Также идет изучение их вакцинального статуса.

Эпидемиологическое расследование продолжается.