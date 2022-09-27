В одном из детских интернатов Львовской области зафиксирована вспышка дифтерии
В одном из детских домов-интернатов Львовской области, где также находятся люди, которые имеют инвалидность с дества, зафиксирована вспышка дифтерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья.
"При проведении планового профилактического обследования подопечных интерната были выявлены у 7 из них признаки начальной стадии дифтерии. Все они госпитализированы во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу", - рассказали в ведомстве.
Специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней провели отбор материала для бактериологического обследования у 165 контактных лиц. Также идет изучение их вакцинального статуса.
Эпидемиологическое расследование продолжается.
Дифтерия – это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Для него характерно местное фибринозное воспаление (преимущественно слизистых ротоглотки) и явления общей интоксикации с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем, почек.
Напомним, в Украине за минувшую неделю выявили 44 137 случаев заболевания коронавирусом. За неделю эта цифра выросла почти на 7,5 тысяч.
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