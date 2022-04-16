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В одном из сел Сумской области, где были оккупанты, нашли зарин

В Сумской области нашли зарин (Faceboo.com)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Белка Сумской области после пребывания российских военных были обнаружены остатки химического оружия, а именно зарин и другие вещества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Тростянца Юрия Бова в эфире Украинского радио.

По его словам, в селе обнаружили ампулы. Сейчас этим занимается Служба безопасности Украины.

"Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия - это зарин и другие вещества. Возможно, этим химическим веществом оккупанты хотели бить или по Киеву, или по Полтаве, или по другим городам", - сказал мэр Тростянца.

Также он также отметил, что месяц оккупанты находились в Тростянце, за это время они расставили много своих растяжек. Кроме того, заминировано немало кладбищ, лесопосадок, парковых зон и административных объектов.

Отмечается, что в Тростянце над разминированием ежедневно работают две группы: одна из ГСЧС, другая - из военных.

Ранее мы сообщали, что такое зарин и как распознать химическую атаку.

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