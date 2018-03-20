В одному з магазинів Кишинева стався вибух, є жертви

В одному з магазинів Кишинева (Молдова) стався вибух, в результаті якого загинули дві особи і ще дві постраждали, передає publika.md.

Повідомляється, що інцидент стався в магазині на вулиці Матеєвича. За попередніми даними, при виході з магазину покупець підірвав гранату. Серед загиблих продавець та один чоловік. Ще двоє потерпілих у момент вибуху знаходилися в магазині. Також повідомляється, що невідомий підірвав гранату після того, як продавець відмовилася дати йому щось безкоштовно.

На місці події знаходяться рятувальники і правоохоронні органи. Територію поблизу магазину оточили.

Фото: наслідки вибуху у Кишиневі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області від вибуху гранати на КПВВ загинув прикордонник. Інцидент стався в одному з бліндажів прикордонного наряду, який здійснює прикриття та охорону КПВВ "Майорськ". Крім того, ще один військовий отримав поранення.