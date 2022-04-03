В одном из городов Ивано-Франковской области закрывают церковь Московского патриархата

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Долинской территориальной общины.

Местные жители вышли на митинг 2 апреля, чтобы выразить протест против Московского патриархата.

"Неравнодушным лопнуло терпение - считают конфессию врагом, потому что она долгое время находилась под культурным влиянием русского православия, а духовенство имело неоднозначные мнения относительно патриотических настроений в Украине", - говорится в сообщении.

Во время мирной акции было принято решение прекратить деятельность церкви в Долине. В воскресенье, 3 апреля, здание, где проводились богослужения, должно быть закрыто и опломбировано.