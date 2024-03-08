Одноголосне рішення: Польща призупинила свою участь у договорі про озброєння

Під час засідання Комітету національної оборони депутати Європарламенту одноголосно ухвалили рішення призупинити участь Польщі в Договорі про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). За відповідне рішення проголосували 37 депутатів.

Як зазначається,дані дії було прийнято у відповідь на агресивну політику Росії.

Як наголосив заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський, призупинення застосування договору необхідне з міркувань безпеки, оборони та інтересів Польщі.

Він зазначив, що Польща мала намір розірвати ДЗЗСЄ, але серед союзників по НАТО консенсусу стосовно цього досягнуто не було.

"Призупинення застосування договору наразі слід вважати необхідним з міркувань безпеки та оборони, а також інтересів зовнішньої політики Польщі. Цей крок продиктований серією дій Росії, спрямованих на свідоме руйнування досягнень договору як одного зі стовпів архітектури безпеки в Європі", - заявив Бартошевський.

Таким чином документ передбачає лише призупинення, а не повну денонсацію договору.